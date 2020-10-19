快訊

斐濟警接中方投訴遭台方攻擊 胡錫進駁斥：我們外交官挺文雅的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南庄轎車墜深溝！祖孫4人1死3傷 目擊者：失速衝出彎道

中央社 / 苗栗縣19日電

一輛轎車今天中午12點在苗栗縣南庄鄉衝入路旁約5公尺深的山溝，四腳朝天翻覆，車內1家4口一度受困。記者范榮達／翻攝
一輛轎車今天中午12點在苗栗縣南庄鄉衝入路旁約5公尺深的山溝，四腳朝天翻覆，車內1家4口一度受困。記者范榮達／翻攝

一輛轎車今天行經苗栗縣南庄鄉苗21線一處彎道，不明原因衝出路面翻覆約5米深山溝，消防隊馳援救出車上祖孫4人，但駕駛鍾姓男子送醫不治，妻子及2名僅1、2歲年幼孫子女受傷，飽受驚嚇；事故原因待查。

事故轎車鍾姓駕駛（65歲）是南庄鄉農會前秘書，今年初才剛申請屆齡退休。鍾男今天開車載著彭姓妻子（64歲）與年僅2歲孫子和1歲孫女外出，返家途中行經南庄鄉南江村苗21線風美道（山川露營區附近）一處彎道，突然衝出路面，連人帶車翻覆約5公尺深山溝。

目擊民眾指出，事故車輛當時行經彎道時，不曉得什麼原因，像是失速衝飛出路面，撞斷路樹後墜落山溝。

苗栗縣消防局上午11時48分接獲報案，由第三大隊出動南庄、頭份等分隊人車趕往救援，現場車輛4輪朝天，消防人員利用破壞器材，逐一將受困的祖孫4人救出，2名幼童幸運僅輕微擦傷，彭女左胸、腹部疼痛、手臂及臉部擦傷，駕駛鍾姓男子傷勢最重，頭部外傷生命徵象微弱，均送往頭份市為恭醫院搶救。

鍾男到院時已無呼吸脈搏，四肢多處擦傷，經急救仍宣告不治。彭女滿臉驚恐，不知車禍如何發生，事故原因待由警方近一步調查。

事故 南庄 苗栗縣

延伸閱讀

南庄轎車衝落山溝翻覆 警消救出1家4口脫困

相關新聞

南庄轎車墜深溝！祖孫4人1死3傷 目擊者：失速衝出彎道

一輛轎車今天行經苗栗縣南庄鄉苗21線一處彎道，不明原因衝出路面翻覆約5米深山溝，消防隊馳援救出車上祖孫4人，但駕駛鍾姓男...

開贓車心虛想逃 警用辣椒水制服

新北市中和區今天上午11時許傳警匪追逐！38歲的侯姓男子開著偷來的白色轎車行經圓通路時遇巡邏員警盤查，一時心虛，竟加速衝...

吃感冒藥開車突昏迷 失控橫越2車道衝撞違停紅線大客車

王姓大客車司機今年初違規臨停在北市士林區延平北路6段，陳姓轎車駕駛因吃感冒藥身體不適，突然失去意識，車輛失控橫跨二個車道...

影／獨居老榮民報紙1天沒拿 社工警覺報警急送醫

台中市八旬彭姓老翁是榮民，在台無親友，一名榮服處的林姓社工在13日前往訪視時，敲彭的住處大門都無回應，社工又聽到鄰居反映...

南庄轎車衝落山溝翻覆 警消救出1家4口脫困

一輛轎車今天中午12點在苗栗縣南庄鄉南江村往穿龍橋附近，衝落路旁約5公尺深的山溝，四腳朝天翻覆，車內1家4口受困，苗栗縣...

2男童鐵馬遊迷途10公里 警及時發現助返家

花蓮2名住新城鄉分別為9歲林姓男童與11歲張姓男童，在昨天下午3時許相約騎自行車一同出遊，但2人愈騎愈遠，騎到10公里外...

警察身高「霸告」如真人瞭望台 視角異於常人救老翁

新北市新莊派出所警員吳國書，日前擔服值班勤務時，無意間目擊1名老翁在派出所正對面的騎樓突然癱軟在地上，他馬上衝出去攙扶協...

高雄高三女生教室5樓墜地 學校啟動輔導機制

高雄市一所高職今天上午10點多時，傳出一名高三女學生墜樓意外。女學生獨自從4樓教室走上5樓，翻越110公分的欄杆，樓下的...

男子到來義龍穴瀑布溯溪失聯一整晚 發現時已沉水底

屏東來義鄉昨天傍晚，一名51歲鍾姓男子前往南太武山莊龍穴瀑布溯溪失聯，隨後通報消防前往救援，先是出動9車共15人搜尋至今...

影／驚！桃園轎車輾壓騎士人車 9民眾抬車救人

桃園市55歲林姓機車騎士今天上午騎機車由從桃園區延壽街158號左轉中山路，剛好46歲吳姓駕駛從停車場左轉延壽街，雙方未注...

六旬男挑戰能高縱走疑高山症亡 遺體今吊掛下山

北部一支8人登山隊11日從南投縣仁愛鄉屯原登山口入山，挑戰7天6夜能安縱走行程，但陳姓隊員17日疑因高山症失去意識，領隊...

見路邊失火車 客運司機、漢堡店員工拿滅火器幫救車

桃園市中壢區一輛轎車上午停在環中東路邊，引擎蓋突然冒煙，轎車隨即燃燒，一旁漢堡店員工、客運車司機發現後立即上前幫忙滅火，...

熱門新聞

上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

普悠瑪事故最終調查報告出爐 查到50項台鐵未落實管理釀超速

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

普悠瑪出軌認定多重因素 家屬拒簽「保密切結書」

保護傘餐廳潑糞案 3名教唆共犯遭聲押禁見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。