南庄轎車墜深溝！祖孫4人1死3傷 目擊者：失速衝出彎道

一輛轎車今天中午12點在苗栗縣南庄鄉衝入路旁約5公尺深的山溝，四腳朝天翻覆，車內1家4口一度受困。記者范榮達／翻攝

一輛轎車今天行經苗栗縣南庄鄉苗21線一處彎道，不明原因衝出路面翻覆約5米深山溝，消防隊馳援救出車上祖孫4人，但駕駛鍾姓男子送醫不治，妻子及2名僅1、2歲年幼孫子女受傷，飽受驚嚇；事故原因待查。

事故轎車鍾姓駕駛（65歲）是南庄鄉農會前秘書，今年初才剛申請屆齡退休。鍾男今天開車載著彭姓妻子（64歲）與年僅2歲孫子和1歲孫女外出，返家途中行經南庄鄉南江村苗21線風美道（山川露營區附近）一處彎道，突然衝出路面，連人帶車翻覆約5公尺深山溝。

目擊民眾指出，事故車輛當時行經彎道時，不曉得什麼原因，像是失速衝飛出路面，撞斷路樹後墜落山溝。

苗栗縣消防局上午11時48分接獲報案，由第三大隊出動南庄、頭份等分隊人車趕往救援，現場車輛4輪朝天，消防人員利用破壞器材，逐一將受困的祖孫4人救出，2名幼童幸運僅輕微擦傷，彭女左胸、腹部疼痛、手臂及臉部擦傷，駕駛鍾姓男子傷勢最重，頭部外傷生命徵象微弱，均送往頭份市為恭醫院搶救。

鍾男到院時已無呼吸脈搏，四肢多處擦傷，經急救仍宣告不治。彭女滿臉驚恐，不知車禍如何發生，事故原因待由警方近一步調查。