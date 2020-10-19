快訊

斐濟警接中方投訴遭台方攻擊 胡錫進駁斥：我們外交官挺文雅的

台中少年被人持棍毆打 警快打到場救出

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市李姓少年昨深夜11時許在烏日區溪南路一處工廠前遭人持木棍圍毆，警方據報出動快打部隊前往，到達時圍毆的人已逃逸，警方將右腳受傷的李姓少年送醫，所幸並無大礙；今上午把涉嫌打人的林姓等3名男子約談到案，依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

據指出，李姓少年疑與人有財物糾紛，昨晚和對方相約處理，雙方過程中發生口角，李姓少年（17歲）並被對方打傷。對於為何欠下債務？李姓少年支支吾吾語帶保留，對於自己被打傷也並不提告。

警方昨晚出動快打到場後，打人的林姓等3名男子已鳥獸散，經警方調閱周邊監視器，上午才將3人約談到案。

台中市李姓少年昨深夜11時許在烏日區溪南路一處工廠前遭人持木棍圍毆。圖／民眾提供
台中市李姓少年昨深夜11時許在烏日區溪南路一處工廠前遭人持木棍圍毆。圖／民眾提供
台中市李姓少年昨深夜11時許在烏日區溪南路一處工廠前遭人持木棍圍毆。圖／民眾提供
台中市李姓少年昨深夜11時許在烏日區溪南路一處工廠前遭人持木棍圍毆。圖／民眾提供

延伸閱讀

攔停計程車起口角 男子遭圍毆不提告

南鐵拆遷爆口角慘遭丟磚頭 工人到案辯稱「氣不過」

防制聚眾鬥毆 北市警強力臨檢

柯不蓋社宅蔡英文幫蓋？ 柯文哲嗆：打人的喊救人

相關新聞

南庄轎車墜深溝！祖孫4人1死3傷 目擊者：失速衝出彎道

一輛轎車今天行經苗栗縣南庄鄉苗21線一處彎道，不明原因衝出路面翻覆約5米深山溝，消防隊馳援救出車上祖孫4人，但駕駛鍾姓男...

開贓車心虛想逃 警用辣椒水制服

新北市中和區今天上午11時許傳警匪追逐！38歲的侯姓男子開著偷來的白色轎車行經圓通路時遇巡邏員警盤查，一時心虛，竟加速衝...

吃感冒藥開車突昏迷 失控橫越2車道衝撞違停紅線大客車

王姓大客車司機今年初違規臨停在北市士林區延平北路6段，陳姓轎車駕駛因吃感冒藥身體不適，突然失去意識，車輛失控橫跨二個車道...

影／獨居老榮民報紙1天沒拿 社工警覺報警急送醫

台中市八旬彭姓老翁是榮民，在台無親友，一名榮服處的林姓社工在13日前往訪視時，敲彭的住處大門都無回應，社工又聽到鄰居反映...

南庄轎車衝落山溝翻覆 警消救出1家4口脫困

一輛轎車今天中午12點在苗栗縣南庄鄉南江村往穿龍橋附近，衝落路旁約5公尺深的山溝，四腳朝天翻覆，車內1家4口受困，苗栗縣...

2男童鐵馬遊迷途10公里 警及時發現助返家

花蓮2名住新城鄉分別為9歲林姓男童與11歲張姓男童，在昨天下午3時許相約騎自行車一同出遊，但2人愈騎愈遠，騎到10公里外...

警察身高「霸告」如真人瞭望台 視角異於常人救老翁

新北市新莊派出所警員吳國書，日前擔服值班勤務時，無意間目擊1名老翁在派出所正對面的騎樓突然癱軟在地上，他馬上衝出去攙扶協...

高雄高三女生教室5樓墜地 學校啟動輔導機制

高雄市一所高職今天上午10點多時，傳出一名高三女學生墜樓意外。女學生獨自從4樓教室走上5樓，翻越110公分的欄杆，樓下的...

男子到來義龍穴瀑布溯溪失聯一整晚 發現時已沉水底

屏東來義鄉昨天傍晚，一名51歲鍾姓男子前往南太武山莊龍穴瀑布溯溪失聯，隨後通報消防前往救援，先是出動9車共15人搜尋至今...

影／驚！桃園轎車輾壓騎士人車 9民眾抬車救人

桃園市55歲林姓機車騎士今天上午騎機車由從桃園區延壽街158號左轉中山路，剛好46歲吳姓駕駛從停車場左轉延壽街，雙方未注...

六旬男挑戰能高縱走疑高山症亡 遺體今吊掛下山

北部一支8人登山隊11日從南投縣仁愛鄉屯原登山口入山，挑戰7天6夜能安縱走行程，但陳姓隊員17日疑因高山症失去意識，領隊...

見路邊失火車 客運司機、漢堡店員工拿滅火器幫救車

桃園市中壢區一輛轎車上午停在環中東路邊，引擎蓋突然冒煙，轎車隨即燃燒，一旁漢堡店員工、客運車司機發現後立即上前幫忙滅火，...

熱門新聞

上兵15分鐘內無法跑3千M 士官長竟碼表歸零造假成績

要坐牢！丁小芹賣假名牌包 判刑2年半定讞

普悠瑪事故最終調查報告出爐 查到50項台鐵未落實管理釀超速

挑戰能高縱走傳意外 六旬男疑高山症失溫身亡

普悠瑪出軌認定多重因素 家屬拒簽「保密切結書」

保護傘餐廳潑糞案 3名教唆共犯遭聲押禁見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。