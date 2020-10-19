台中少年被人持棍毆打 警快打到場救出
台中市李姓少年昨深夜11時許在烏日區溪南路一處工廠前遭人持木棍圍毆，警方據報出動快打部隊前往，到達時圍毆的人已逃逸，警方將右腳受傷的李姓少年送醫，所幸並無大礙；今上午把涉嫌打人的林姓等3名男子約談到案，依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。
據指出，李姓少年疑與人有財物糾紛，昨晚和對方相約處理，雙方過程中發生口角，李姓少年（17歲）並被對方打傷。對於為何欠下債務？李姓少年支支吾吾語帶保留，對於自己被打傷也並不提告。
警方昨晚出動快打到場後，打人的林姓等3名男子已鳥獸散，經警方調閱周邊監視器，上午才將3人約談到案。
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