吃感冒藥開車突昏迷 失控橫越2車道衝撞違停紅線大客車

王姓大客車司機今年初違規臨停在北市士林區延平北路6段，陳姓轎車駕駛因吃感冒藥身體不適，突然失去意識，車輛失控橫跨二個車道，撞上大客車，受傷的陳駕駛指控王司機過失傷害。士林地檢署偵結，此為偶發車禍，與違規停車無因果關係，以不起訴處分。

今年1月13日中午12時許，王司機駕駛大客車臨停在延平北路6段477號前，此路段紅線禁止臨時停車，這時陳駕駛開車行經此處，突然身體不是失去意識，車輛失控，車頭撞上大客車左後車尾，頭部、胸部、手腳多處鈍挫傷。

王司機供稱，當時違規停車在商業大樓停車場路口旁，此路段紅線是為了防止停車場車輛進出發生意外，案發時雖違停，在車上睡覺，但沒有妨害陳駕駛直行行駛；王指出，路段是四線道，路面相當寬闊，視線良好，最外側車道是機車優先車道，陳駕駛不該開到機車道，且未煞車、高速從後方撞上。

陳供稱，開車行駛在延平北路6段北往南直行的地案車道，開車開到一半，突然砰一聲，驚醒才知道撞到，當天早上10點多有吃感冒藥。陳指控，王姓司機倘若沒有紅線違停，車輛會駛到人行道上，受的傷害就會比較輕。

監視器畫面顯示，陳的車輛由內側車道往外側車道偏駛，並行駛在機車優先道上，緊接著無煞車跡象，車頭撞擊大客車左後車尾，因衝擊力太大，陳的車輛後車輪往上跳離地面，車身往內側車道轉向後再落地，車頭、前輪全毀。

小兒科診所開立的藥物具有導致昏迷、疲倦、精神恍惚、頭暈目眩等副作用。檢察官認為，陳服用感冒藥駕車上路，行經此路段藥效發作，導致精神恍惚而陷入昏迷，因此車輛失控從第二車道向外橫越第三、第四機車道行駛，並撞及同向前方的大客車左後車尾。