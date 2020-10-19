影／獨居老榮民報紙1天沒拿 社工警覺報警急送醫

台中市八旬彭姓老翁是榮民，在台無親友，一名榮服處的林姓社工在13日前往訪視時，敲彭的住處大門都無回應，社工又聽到鄰居反映，「天天看到他下樓拿報紙，但今天沒看到」，社工擔心老翁出意外，趕緊通報警方到場，一同入屋察看，發現彭已因體力不支倒臥在客廳，趕緊通報救護車將老翁送醫，幸好經就醫後無大礙。

台中市第三警分局東區分駐所巡佐林自然、警員林冠佑13日下午執行巡邏勤務時，接獲榮民服務處的林姓社工報案，稱有一彭姓老翁（88歲）獨居在東區十甲路的大樓內，彭已有連續幾日身體狀況不佳的狀況，當日前往賴住家訪視時，在門外敲門多時都無人回應，又聽社區住戶說老翁每天都會下樓拿報紙，但當天卻都沒看到老翁的身影，擔心老翁可能發生意外，便趕緊報警求助。

警方到達彭姓老翁住處後，會同社工一同持備用鑰匙開門入內，發現彭倒臥在客廳，而且身體虛弱無法自己起身，向其問話也無力回應，警方急忙聯繫救護人員前來，將彭姓老翁送往醫院急救，所幸送醫後並無大礙。

據查，彭姓老翁在台灣沒有其他親人，平時只有一人獨居在家，此次幸好有社工前來訪視，發現異狀立即報警，才能及時挽救老翁的生命，彭就醫後也感謝警方、社工的協助，才讓他保住性命。