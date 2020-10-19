2男童鐵馬遊迷途10公里 警及時發現助返家

花蓮2名住新城鄉分別為9歲林姓男童與11歲張姓男童，在昨天下午3時許相約騎自行車一同出遊，但2人愈騎愈遠，騎到10公里外的吉安鄉南濱路段，不小心迷路，還好在晚間11時左右，警方執勤時在路上發現2人，趕緊聯繫男童家人，著急的媽媽到警局激動地抱孩子哭泣，直說「還好人沒事」。

警方表示，吉安警副分局長鄭金龍、警員黃慧崢昨天執行擴大臨檢督導勤務，約在晚間11時左右，在吉安鄉南濱路一段與南海一街路口，發現2名男童分別騎著自行車在馬路上閒逛，由於夜間燈光視線不佳，加上男童愈騎愈靠近路中央險象環生，為避免發生意外，警方立即上前將他們攔下。

經員警耐心詢問，原來這2名林姓與張姓男童是同村鄰居，平時感情很好，較年長的張姓男童也很懂得照顧弟弟，2人相互以兄弟相稱。昨天下午，他們趁假日相約騎鐵馬要來趟「城鄉漫遊」之旅，沒想到不熟悉路況，在10公里外的吉安鄉迷路，又沒有錢，只能在路邊閒晃。

2名男童家人發現過了晚餐時間未見2人返家，擔心是發生車禍，著急打給各醫院急診室，詢問有無發生同歲、類似體型的男童車禍，同時向警方報案。