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高雄高三女生教室5樓墜地 學校啟動輔導機制

聯合報 / 記者徐如宜邱奕能／高雄即時報導

高雄市一所高職今天上午10點多時，傳出一名高三女學生墜樓意外。女學生獨自從4樓教室走上5樓，翻越110公分的欄杆，樓下的學生抬頭見狀趕緊通報老師，但已來不及，女學生從5樓墜落到1樓。警消獲報到場時，女學生意識清醒，一直喊痛。意外原因要等女學生從開刀房出來才能了解，學校已啟動諮商輔導機制。

今天是這所學校統測第一次模擬考，女學生在10點多下課時，從4樓教室低著頭滑手機走到5樓，然後攀爬110公分高的欄杆，第一次沒有成功，第二次才越過。樓下的學生抬頭看到，趕緊通報老師，但已來不及攔住女學生墜樓。

女學生墜樓後，意識清醒，身上多處骨折，不停喊痛由消防救護員送醫，進開刀房治療。

校方表示，女學生在校成績中等，在學校有輔導紀錄。今天出門時有些負面情緒，家人也請學校多關心，所以老師一發覺學生不在教室，也立即找人。父母和學校輔導老師也趕到醫院關心，希望了解原因，並對同班及目睹學生進行輔導。

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高雄市某高職一名女學生今天上午10點多時，從學校5樓墜落到1樓，女學生命大僅受輕傷，消防人員將她送醫。圖／讀者提供
高雄市某高職一名女學生今天上午10點多時，從學校5樓墜落到1樓，女學生命大僅受輕傷，消防人員將她送醫。圖／讀者提供

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