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男子到來義龍穴瀑布溯溪失聯一整晚 發現時已沉水底
屏東來義鄉昨天傍晚，一名51歲鍾姓男子前往南太武山莊龍穴瀑布溯溪失聯，隨後通報消防前往救援，先是出動9車共15人搜尋至今天凌晨2時許未果，清晨7時再次出動20車53人，兵分四路，終於10時在龍穴瀑布水底發現鍾男，並由潛水人員救起，當下他已失去意識，送往醫急救後，仍宣告不治。
據了解，失聯的鍾男昨天與友人從高雄到來義鄉南太武山莊龍穴瀑布溯溪，過程中鍾與同行友人脫隊失聯，隨後同行友人立刻通報消防協助。屏東縣政府消防隊先是派遣來義分隊、泰武分隊、萬巒分隊、特搜大隊及第二大隊9車15人，從昨晚搜尋至今天凌晨2時，未發現鍾男暫時收隊。
直到今天上午7時，搜尋人力增加至20車53人，並且兵分四路，沿龍穴瀑布往鴛鴦瀑布、沿瓦魯斯後溪下游、大後溪下游與龍穴瀑布周圍展開搜救，並於10時47分在龍穴瀑布水底發現鍾男，並派遣2組潛水人員將他從水中拉起，隨後由救護車送往東港安泰醫院急救，經搶救仍宣告不治。
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