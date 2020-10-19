警察身高「霸告」如真人瞭望台 視角異於常人救老翁

新北市新莊派出所警員吳國書，日前擔服值班勤務時，無意間目擊1名老翁在派出所正對面的騎樓突然癱軟在地上，他馬上衝出去攙扶協助，發現老翁已經高齡97歲，順利協助返家。

同事戲稱可能因為他身高190公分，視角異於常人，有如「真人版移動瞭望台」，才會發現別人不容易看到的細節，而且他私底下愛時尚，身材優勢加上穿衣品味，根本就是「嗎斗」來的！

新莊派出所位於古蹟林立的「新莊廟街夜市」一隅，當天晚上8時許，警員吳國書執勤坐在值班台接電話，意外瞥見老翁倒臥在對面民宅騎樓，他連忙請同事幫忙照看值班台，自己趕緊跑出去查看。

老翁支支吾吾沒法清楚說明身分，吳國書見他雙腳無力，便請警員陳建瑜合力將老翁攙扶返所休息，透過人臉辨識系統，查出他原來已經高齡97歲，住在附近景德路上，趕緊聯繫家屬到場。

原來阿公患有輕微失智，當天吃完晚飯，跟家人說想出去散散步，沒想到獨自走著走著，體力不支癱坐地上。家人正準備外出找人，就接到警方電話，家屬不斷向警方致謝，讓阿公安全返家。警方建議家有老人，最好讓他攜帶家屬聯繫資料，以防走失。

警員吳國書 105年特考班，現年33歲，未婚。他國中就長到185公分，高中時期190公分迄今，過去是環境工程顧問公司的專案工程師，後來想要從事可以回饋社會又可以維持生計的工作，便報考警察。