影／驚！桃園轎車輾壓騎士人車 9民眾抬車救人

桃園市55歲林姓機車騎士今天上午騎機車由從桃園區延壽街158號左轉中山路，剛好46歲吳姓駕駛從停車場左轉延壽街，雙方未注意路況，兩車突然發生車禍碰撞，林姓騎士連人帶機車摔倒地上，轎車煞車不及，輾過機車後卡住，當時有路人、學生、計程車司機8、9人緊急過來抬起轎車，救出林姓騎士，幸好只腳桌扭傷。

警方表示，林姓機車騎士由桃園區延壽街158號左轉往中山路方向行駛，吳姓男子駕駛轎車由停車場左轉延壽街行駛，雙方突然發生碰撞車禍，林男和機車倒地，遭到吳男轎車碾壓，幸好當時路人、學生、計程車司機見狀，馬上過去一起將轎車抬起，救出林姓機車騎士送醫治療。