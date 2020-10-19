六旬男挑戰能高縱走疑高山症亡 遺體今吊掛下山
北部一支8人登山隊11日從南投縣仁愛鄉屯原登山口入山，挑戰7天6夜能安縱走行程，但陳姓隊員17日疑因高山症失去意識，領隊向外求援，搜救隊昨天中午接觸到陳時已身亡，空勤直升機今將其遺體吊掛下山，確切死因待檢警相驗。
據瞭解，該支登山隊11日從屯原登山口入山挑戰7天6夜能安縱走，行程原訂17日下山，未料陳男16日疑似出現高山症，但因行程接近尾聲，陳仍跟著隊伍前行，但在下切溪谷、距第1獵寮前方約1.5公里處症狀加劇，倒地且失去意識。
南投縣消防局指出，前晚8時52分有登山隊獲報，稱該隊位在第1獵寮前方約1.5公里處，隊上陳姓隊員疑出現高山症、失溫等狀況，且已無意識，因此對外求援；唯通報時間已入夜，考量夜間視線及安全，昨天清晨隨即調遣搜救隊救援。
而搜救人員約在中午左右，抵達失溫登山客所在的第一獵寮，只不過，接觸到該登山隊及陳男時，陳已不幸罹難，搜救隊因此以衛星電話通報，南投消防局昨即向空勤總隊申請直升機今晨入山進行遺體吊掛作業。
南投縣消防局表示，經評估山區天候狀況，空勤直升機今天清晨起飛，並於上午8時56分成功吊掛陳男遺體，並降落奧萬大森林遊樂區；至於確切死因，警方則表示，已報請南投地檢署進行相驗確認，遺體後續也會交由家屬處理。
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