見路邊失火車 客運司機、漢堡店員工拿滅火器幫救車

桃園市中壢區一輛轎車上午停在環中東路邊，引擎蓋突然冒煙，轎車隨即燃燒，一旁漢堡店員工、客運車司機發現後立即上前幫忙滅火，火勢最後在消防人員趕來時才被完全撲滅，轎車疑似自燃，確切原因由消防局進一步追查。

火警上午約6點40分發生，不少早起運動、上班族目睹並拍照、錄影上傳社群粉團，有的網友稱讚客運司機、漢堡店員工熱心幫忙搶救，尤其是客運車司機用正確使用滅火器，顯示平時訓練有素。