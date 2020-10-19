聽新聞
test
0:00 / 0:00
見路邊失火車 客運司機、漢堡店員工拿滅火器幫救車
桃園市中壢區一輛轎車上午停在環中東路邊，引擎蓋突然冒煙，轎車隨即燃燒，一旁漢堡店員工、客運車司機發現後立即上前幫忙滅火，火勢最後在消防人員趕來時才被完全撲滅，轎車疑似自燃，確切原因由消防局進一步追查。
火警上午約6點40分發生，不少早起運動、上班族目睹並拍照、錄影上傳社群粉團，有的網友稱讚客運司機、漢堡店員工熱心幫忙搶救，尤其是客運車司機用正確使用滅火器，顯示平時訓練有素。
中壢警方初步據了解轎車駕駛人熄火停車後進入漢堡店用餐，一直到發現外頭有「冒煙」及店裡客人、員工一陣騷動才知道汽車失火，而且疑似是他的車自燃。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言