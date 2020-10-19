轎車下交流道遭砂石車撞上 轎車駕駛命危
一輛轎車今天上午南下國道3號苗栗縣竹南交流道口，橫越台1己線，與直行砂石車相撞個正著，轎車男駕駛受困車內，苗栗縣政府消防局人員使用破壞器材救出男子，送頭份市為恭醫院急救，目前尚未脫離險境，男子身分待查，案由警方處理中。
苗栗警、消據報，一輛轎車與砂石車在國3號竹南交流道口台1己線相撞，消防局人員趕到現場，轎車駕駛座側邊受到直接衝撞，車門嚴重凹陷毀壞，駕駛座一名男子受困，失去呼吸心跳，消防局救出送醫急救，他渾身是血，傷勢相當重，生命垂危搶救中。
警方初步調查，轎車下竹南交流道後，並沒有沿著道路右轉，而是直直開過台1己線人行道，再橫越台1線，撞及中央分隔島，直行的砂石車閃躲不及撞上，男子身上沒有任何證件身分待查，車禍原因進一步釐清中。
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