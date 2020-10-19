2男童騎單車迷途10公里 深夜遇警解圍

家住花蓮新城鄉的9歲與11歲男童，昨天下午相約騎單車一同出遊，兩人越騎越遠，離家10公里外的吉安鄉南濱路段迷途，當時已深夜，兩人又餓又渴，所幸被執勤員警發現順利回家。

警方表示，吉安警副分局長鄭金龍、警員黃慧崢昨天執行擴大臨檢督導勤務，晚間11時左右，在吉安鄉南濱路一段與南海一街路口，發現2名男童騎著自行車在馬路上閒逛，由於夜間燈光視線不佳，加上男童越騎越靠近路中央險象環生，為避免發生意外，立即上前將他們攔下。

經過員警耐心詢問，原來這2名林姓與張姓男童是同村鄰居，平時感情很好，昨天下午3時許相約騎腳踏車出遊，但因為不熟悉方向與路況，迷途在10公里外的吉安鄉。過了晚餐時間家人未見2童返家，焦急地向警方報案。

吉安警方當下先將2名男童帶回仁里派出所暫時安置，並通知家人前來，得知2童都還沒有吃晚餐，加上體力透支又渴又餓，於是員警準備泡麵及礦泉水給他們止饑，兩人一下就吃個精光。

當男童家人接獲警方通知趕到派出所，見到孩子平安無恙又喜又氣，同時非常感謝吉安警方的照顧。