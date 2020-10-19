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質疑幼兒園老師虐童未獲真相 台南家長貼網爆料

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南歸仁區郭姓家長今在網路社團貼文，指控5歲孩子遭幼兒園幼兒園老師不當管教，身上明顯瘀青受傷，尤其一開始園方還涉嫌隱瞞，已提告要討回公道。教育局表示，有發現老師動作較粗魯，已要求改善，但沒有看到家長指控的虐待畫面。園方則稱雙方協調善後但還沒有共識。

歸仁警分局表示，九月受理家長傷害提告後，立刻調閱監視器，約詢兩造說法，相關畫面與筆錄都函送台南地檢署偵辦，並通報市政府社會局、教育局後續處理。

家長表示，9月16日接到園方電話，指稱孩子身上有傷，是3位小朋友碰撞造成，後來到校了解，懷疑事情不單純，孩子也說並非這樣受傷，詢問其他小朋友也都說並未碰撞，園方才改口稱是翁姓老師造成。

家長察看監視畫面，有老師拉扯小朋友，但都抓到柱子後面，家長認為從畫面中可看見老師的離譜行為，希望除這段監視器外，園方應提供更多證據清楚交代。質疑因至今未獲善意回應，才投訴臉書社團，讓社會公評，希望園方能清楚交代，平時是如何對待孩子的。

教育局特幼教育科股長陳元翎，接獲陳情隔日即到園檢查，看到有在教室有抓住這名孩子肩膀前後搖晃，因動作較粗魯，可能因而造成瘀傷，已命園方立即改善，不過家長指控內容檢視影片調查紀錄尚有出入，將再進一步釐清。

教育局將和社會局合作，就投訴內容有無違反兒少保護調查，屬實即罰。園方則表示，正與家長協調善後。

家長指控孩子因不當管教受傷。 圖／取自「靠北惡質幼兒園」
家長指控孩子因不當管教受傷。 圖／取自「靠北惡質幼兒園」

教育局 幼兒園 幼教

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