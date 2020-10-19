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影／網傳「阿伯酒駕被陣頭攔下」警：沒酒駕也非阿伯
一名男子昨晚騎機車經過台中市外埔區與一輛轎車擦撞，被傳出酒駕想跑，多名廟會陣頭成員攔下他報警。台中市大甲警分局今天說明，這名男子沒有酒味，只是不慎擦撞轎車，雙方自行處理和解，所以沒有酒測，而網路影片小編註明的「酒駕阿伯」，年紀只有40歲。
臉書黑色豪門企業今天PO影片說，昨晚台中捉到酒駕撞車，阿伯酒後騎車撞汽車想跑，被廟會陣頭成員攔住；影片中有多名陣頭成員攔住一名騎士；大甲警分局今天說明，昨晚8點多，40歲白姓男子騎機車經過外埔區六分路198號前，和38歲馬姓男子開的轎車碰撞，剛好遇到宮廟遶境隊伍經過。
員警到場時，陣頭成員已離開現場往前走，只留二車駕駛，二人都沒受傷，轎車前車頭保險桿毀損，機車右側車身毀損，員警現場觀察雙方駕駛人均無酒味及酒容，經雙方互相確認後，同意自行處理和解事宜。
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