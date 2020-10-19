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高雄某高職女學生墜樓 5樓摔下1樓急送醫
高雄某間高職今天上午10點多時，傳出一名女學生，因不明原因從學校5樓墜落到1樓，警消獲報到場時，女學生意識清醒，由消防救護員檢傷後送醫。
據了解，這名女學生是高關懷學生，今天這間學校在第3節課下課時，女學生從4樓的教室走到5樓處，當其他學生見到她到圍牆欄杆附近時，已阻擋不及，隨即從5樓墜下到1樓。
不過，幸好女學生墜下後，意識清醒，由消防救護員送醫治療。
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