即時搶救休克所長 高市澄觀所警員黃建霖獲表揚

高雄市仁武警分局澄觀派出所所長薛冠洲12日上班時突然昏迷休克，當時同所警員黃建霖及時進行CPR救護，薛冠洲送醫後脫離險境，逐步恢復健康，發生此事後，各分局加強員警急救訓練。仁武分局表示，黃建霖表現受肯定，局長劉柏良頒發獎勵金，公開表揚英勇行徑。

10月12日凌晨，澄觀派出所所長薛冠洲處理釣蝦場糾紛，薛將酗酒滋事民眾帶回派出所查證，下車前突然在警車內抽搐，隨即失去意識。警員黃建霖看見薛情況十分緊急，著手進行CPR（心肺復甦術）急救，隨後救護車抵達後接手搶救，薛在送醫後開刀裝2根支架，目前已脫離險境。