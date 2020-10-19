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影／99歲迷路翁不願到派出所 警眼尖見他帶棋盤邀下棋
99歲老翁迷路徘徊路旁，台中市豐原警分局員警要帶他回派出所，再通知家人，但老翁堅持不去派出所，員警眼尖看到他隨身帶棋盤和粸子，邀他到派出所下棋，老翁一口答應。
豐原分局神岡分駐所警員王建益、吳京燁10月16日中午巡邏，經神岡潭雅神綠園道和平站馬路旁，發現一名駕駛醫療用代步車老翁無故停放路旁，疑似需協助，員警立即上前關懷。
員警發現老翁有重聽情形，又帶著濃厚外省口音，無法完整清楚表達，在他隨身物品發現留有連絡電話紙條，撥打電話詢問，老翁女兒說，99歲王姓老翁住台中市北屯區，一早駕駛醫療用代步車出門即不見蹤影，她到當地派出所報案協尋，還好被神岡分駐所員警找到。
警方研判，老翁因為不熟悉路況才開神岡區，因代步車電力耗盡，所以停在路旁，員警要協助老翁搭巡邏車回派出所安置時，他揮手拒絕，使警方一度陷入膠著，正當苦惱之際，員警發現他隨身攜帶象棋和棋盤，隨即邀老翁一起回派出所內下棋，老翁立刻答應，並自行坐上巡邏車。
神岡分駐所長羅明中表示，台中市政府社會局設有「愛心手鍊」，若有需求民眾，可備妥相關證明文件向本市各區公所申請，可迅速確認身分，協助走失民眾返家，減少憾事發生。
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