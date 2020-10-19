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影／太平山森林遊樂區亂丟廚餘 森林法開罰委外清潔公司

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導

民眾昨天目擊太平山國家森林遊樂區疑似有員工傾倒廚餘在服務中心旁的下邊坡，嚴重影響環境，並在臉書貼文。林務局羅東林區接獲訊息後，追查是委外清潔公司所為，立即決定清理並開罰。

遭傾倒廚餘及廢棄物邊坡，因為緊鄰上個月才開工的公廁工區，邊坡通道柵門被開啟，因此太平山國家森林遊樂區委外清潔公司的清潔人員，便宜行事，就近隨意傾倒廚餘。

近來也有不少團客領隊，把自行帶上山的便當廚餘也丟棄於此，造成環境汙染。羅東林管處昨天完成現場清理外，今天針對委外廠商，依委託契約條文開罰，也會以森林法處分。為了避免類似不法情事再度發生，今後會加裝監視器監控。

針對此次嚴重影響生態環境情事，林務局羅東林管處表示難辭其咎，針對督導及管理不周也會嚴正檢討及改善，疏失人員工予以究責。

太平山森林遊樂區委外清潔公司在山邊坡亂丟廚餘，被依森林法開罰。圖/林管處提供
太平山森林遊樂區委外清潔公司在山邊坡亂丟廚餘，被依森林法開罰。圖/林管處提供

廚餘 羅東 森林遊樂區 太平山

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