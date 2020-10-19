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影／18歲屁孩無照還酒駕 撞上三重烤鴨店後大字躺地上

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區今天清晨6時許，有1輛黑色轎車高速衝撞溪尾街1家烤鴨店前人行道，把住在樓上的老闆一家人嚇醒，查看發現肇事駕駛意識恍惚，走著走著突然又大字型躺在地上，警方趕抵查出18歲劉姓男子不但沒有駕照，且酒駕肇事。

當時劉男駕車從三重區五華街高速左轉溪尾街，失控撞進路口烤鴨店前人行道，車輛卡在旁邊餃子攤前騎樓柱子和燈桿之間，車內氣囊全爆開，車頭嚴重毀損，連騎樓柱子的外層石材都脫落、轎車前輪軸也斷裂，顯見衝擊力道之大。

附近民眾看到駕駛自行爬出車外，看起來沒有受傷，但是走路搖搖晃晃，突然又躺在地上不動。警方獲報趕抵，先協助劉男就醫檢查，呼氣酒測值每公升0.51毫升，將依公共危險罪嫌偵辦，並開罰無照駕駛。

劉姓男子把向朋友借來的租賃車撞得稀巴爛。記者林昭彰／翻攝
劉姓男子把向朋友借來的租賃車撞得稀巴爛。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車失控衝撞騎樓柱子和路燈桿，車頭嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車失控衝撞騎樓柱子和路燈桿，車頭嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車失控衝撞騎樓柱子和路燈桿，車頭嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝
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人行道 烤鴨

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