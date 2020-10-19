影／18歲屁孩無照還酒駕 撞上三重烤鴨店後大字躺地上

新北市三重區今天清晨6時許，有1輛黑色轎車高速衝撞溪尾街1家烤鴨店前人行道，把住在樓上的老闆一家人嚇醒，查看發現肇事駕駛意識恍惚，走著走著突然又大字型躺在地上，警方趕抵查出18歲劉姓男子不但沒有駕照，且酒駕肇事。

當時劉男駕車從三重區五華街高速左轉溪尾街，失控撞進路口烤鴨店前人行道，車輛卡在旁邊餃子攤前騎樓柱子和燈桿之間，車內氣囊全爆開，車頭嚴重毀損，連騎樓柱子的外層石材都脫落、轎車前輪軸也斷裂，顯見衝擊力道之大。