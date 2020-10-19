高屏溪河床火警燃燒達百公尺 黑面琵鷺棲地幸無損

高屏溪高雄大寮區、林園鄉與屏東新園鄉交界處，昨晚間傳出火警，烈焰照亮夜空，高屏消防局陸續接獲，民眾報案，警消自8時接獲報案，三度出動搜尋起火點，直到11時許，才發現起火點位在大寮區河堤路的河床，經高雄消防隊滅火，火勢不到一個小時撲滅，初步驗判是雜草火警，距離黑面琵鷺棲地仍有很長一段距離，至於起火原因，與是否有其他起火點，仍待消防調查。

據了解，這起雜草火警，於昨晚8時許，有民眾看見高屏溪河床烈焰照亮夜空，於是通報高雄消防，消防人員沿途尋找起火點未果，直到10點多，再度接獲通報，發現起火位置疑似靠近屏東地區，警消再度出動尋找起火點，連同屏東消防隊一同出動。

直到晚間11時許，才找到起火點位在大寮區河堤路，由高雄市消防局林園、大寮分隊共出動4車10人前往滅火，火勢大約在一個小時內撲滅，燃燒面積約為100平方公尺。

有民眾擔憂，這起火警，恐怕會破壞黑面琵鷺棲息地，甚至影響當地生態，對此，大寮分隊指出，本次雜草火警初步研判是民眾整地焚燒廢雜草，距離位於出海口的黑面琵鷺棲地仍有相當長的距離。