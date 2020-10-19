影／嘉縣住宅火警 獨居老翁倒臥家門口死亡

嘉義縣番路鄉85歲張姓男子獨自居住在番路鄉新福村的鐵皮屋內，昨天晚間10時許鄰居發現他的住宅起火趕緊報案，嘉義縣消防局獲報趕往現場，發現鐵皮屋已全面燃燒，火勢撲滅後於門口發現倒地已明顯死亡的張男，起火原因有待火調人員及相關單位調查。

張男家屬原以為張男在臥室的位置，沒想到滅火後在門口發現已經燒到焦黑的張男，家屬表示，張男平時身體健康狀況良好，偶爾會到附近老人會吃飯，平時這時間還沒睡下，疑似逃生時不慎摔倒，因屋內存有張男三兒子工作用的大量建材，恐是造成火勢一發不可收拾的原因之一。

前往張男住宅道路狹窄，家屬趕往現場時一度被消防車困住，眼眶含淚焦急的不知如何是好，張男大兒子住在嘉義市，他表示，母親離世後，家人都希望父親可以搬回老宅，與親戚一起住比較放心，但父親不願意。

附近鄰居表示，晚上10點多聽到劈裡啪啦的聲音，出門一看竟見大火，且火勢太大無法靠近，趕緊打119報案，並聯繫張男及他的家屬。