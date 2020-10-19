高屏溪河床烈火燎原 生態人士憂損及黑面琵鷺棲地

屏東高屏大橋下方，高屏溪高雄大寮區、屏東林園鄉交界處，18日晚間傳出火警，烈焰照亮夜空，高雄市消防局接獲民眾報案後，沿著萬大大橋附近往南搜尋到雙園大橋，尋找起火點未果。18日晚間10點多，再度接獲通報，發現起火位置疑似靠近屏東地區，火勢逐漸擴大，屏東縣消防局新園消防分隊已前往搜尋，並投入滅火。由於剛位置是黑面琵鷺棲地，讓生態人士憂心。

據了解，這起火警從18日晚間8點就有目擊者通報，高屏兩地消防人員三度出動尋找起火點，截至19日零時許，尚未找出確切起火點。消防人員推測可能正逢秋季，河床周圍的雜草乾枯起火。有民眾擔憂，起火位置為黑面琵鷺棲息地，若火勢持續蔓延，恐將破壞棲地，影響生態。

生態人士指出，3天前有4隻黑面琵鷺飛抵高屏溪口，引來愛鳥人士賞鳥潮，憂心這場大火恐威脅棲地。地方人士也說，起火地點是黑面琵鷺去年曾停歇的棲地，今年報到的黑面琵鷺在距離水管橋南側約1公里，由於暗夜不容易判斷位置，是否傷及今年黑面琵鷺棲地仍有待觀察。