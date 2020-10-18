白牌計程車停路邊數小時 司機疑猝死倒臥車內

一輛白牌計程車晚間被發現臨停在台北市長春路巷弄內路邊超過數小時，附近住家發覺異常報案，警消到場發現50歲賴姓駕駛倒臥車內，破窗開門後發現已明顯死亡；男子數月前曾開刀，不排除因心血管疾病猝死，全案報請檢察官相驗釐清死因。

賴姓司機今天駕駛車輛，停靠在長春路巷137巷內，車輛發動長達數小時，但都沒有任何移動，附近住戶發覺怪異，今晚8時許上前一看，發現駕駛倒臥車內，隨即報警求助，警消破門後發現賴男已死亡。