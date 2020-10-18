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白牌計程車停路邊數小時 司機疑猝死倒臥車內

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白牌計程車停路邊數小時 司機疑猝死倒臥車內

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

一輛白牌計程車晚間被發現臨停在台北市長春路巷弄內路邊超過數小時，附近住家發覺異常報案，警消到場發現50歲賴姓駕駛倒臥車內，破窗開門後發現已明顯死亡；男子數月前曾開刀，不排除因心血管疾病猝死，全案報請檢察官相驗釐清死因。

賴姓司機今天駕駛車輛，停靠在長春路巷137巷內，車輛發動長達數小時，但都沒有任何移動，附近住戶發覺怪異，今晚8時許上前一看，發現駕駛倒臥車內，隨即報警求助，警消破門後發現賴男已死亡。

據悉，賴男身上無明顯外傷，本身有高血壓、心血管疾病等病史，近期曾經開刀，現場監視器無可疑外力介入，初步排除外力因素，賴男疑似因心血管猝死，全案已通知家屬，並報請檢察官相驗，釐清確切死因。

司機疑似猝死倒臥車內，全案將報驗釐清死因。記者蕭雅娟／翻攝
司機疑似猝死倒臥車內，全案將報驗釐清死因。記者蕭雅娟／翻攝

心血管疾病 檢察官 計程車

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