男子沿鐵路行走 反問列車長「為什麼不要壓死我？」

陳姓男子疑有精神障礙，今天沿著台鐵保安段鐵道步行，區間列車見狀急忙煞停，他還走近嗆聲「為什麼不要壓死我？」鐵路警察局台南分駐所表示，男子疑似精神狀況不穩，員警獲報趕抵現場時，男子已自行離去，警方已經掌握其身分，後續將依違反鐵路法，函送交通部裁罰，並通報衛生局展開自殺防救。

畫面中，司機員駕駛列車沿著鐵道南下，不料卻在台南保安站附近路段目擊遠處有名男子闖入步行，嚇得急忙煞停，列車還因此廣播「本列車在此臨時停車，請各位旅客稍候」；司機員也透過無線電回報狀況。

男子見到列車停下後，還一邊嚼著檳榔、一邊主動走近，情緒激動地向司機員嗆聲，「你為什麼不要壓死我？你為什麼不要壓死我啦？幹嘛停下來？」見到司機員拿出手機錄影存證時，男子還激動拋擲手中物品，「你拍什麼拍啦！」

鐵路警察局台南分駐所表示，此案發生於今天上午7點35分，員警接獲台鐵保安站員工轉報後，立即前往現場察看，但男子已經自行離開現場，後續列車恢復通行。

警方說，事後已經掌握該名男子身分，初了解，陳姓男子疑似有精神障礙，因此才會闖入鐵道中意圖尋短；他的行為已經違反《鐵路法》，後續將依法裁罰，同時通知衛生局派員關懷，進行自殺防救措施。

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