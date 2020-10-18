上「阿公店」消費不滿結帳被多算錢 男跟蹤酒女搶皮包

蘇姓男子因為在酒店消費，認為被酒女占便宜，因此搶酒女包包被逮。記者廖炳棋/翻攝 新北市三重區蘇姓男子（29歲）日前到台北市萬華區一間阿公店飲酒，但他認為陳姓酒女在結帳時多算了金額；過幾日他又到萬華區他去消費的阿公店附近，正好看見陳姓酒女經過，他想起結帳的事心中生氣，就尾隨酒女，等到無人注意時，上前搶走陳女包包。

不過蘇男搶走包包後，發現包包內竟然只有酒女的身分證件及50元，蘇男隨手丟棄包包；陳姓酒女向警方報案，表示自己離開店家外出，行經廣州街、梧州街發現有人跟蹤，她原以為是附近酒客沒有在意，不料沒多久就被搶走包包，警方調閱監視器，發現搶包包的人就是經常在萬華地區鬧事的蘇嫌，立即派員將他帶回警局。

蘇男到案後表示因為記恨陳姓酒女算帳的事情，才一時氣憤搶包包，至於包包丟棄在何處，他推說已經不記得；警方訊問後，依搶奪罪嫌送辦。

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