半夜頭份街頭10多人聚集 警方到場勸離起口角酒客

苗栗縣頭份市一家新開幕音樂餐廳外今天凌晨酒友起口角，10多名民眾聚集，警方到場告誡勸離。記者范榮達／攝影 苗栗縣頭份市一家新開幕音樂餐廳外，今天凌晨零點多10多名民眾疑有糾紛，警方機動警力10多人趕到場處理，初步查出因同桌酒友起口角，沒有肢體拉扯衝突，告誡勸離雙方各自散去，頭份警分局將加強臨檢，規畫預防性勤務，避免發生意外。

頭份分局今天凌晨零點多接獲報案，頭份市區音樂餐廳疑有糾紛，警方第一時間趕到，現場10多人聚集，沒有發現鬥毆，初步查出是酒客間起口角，有人想要留下繼續喝，2人因此起口角，其他人擔心衝突擴大，分別架開2人，並沒有打架等脫序行為，警方告誡勸導他們離開。

現場過程影片被PO在臉書社團，引起網友熱議，警方表示，調閱周邊監視器，確認沒有打架，警方將加強店家臨檢，並規畫店前守望等預防性勤務，防止脫序情事發生，

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