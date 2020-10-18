高雄這支測速桿 9個月賺9千張超速罰單

高雄田寮區鹿埔路一支測速照相機，去年光半年就開出9442張罰單，為市庫賺進千萬元，今年這支「退居幕後」，由左營區大中二路、文川路口奪得冠軍，1月到昨天為止，開了9012件超速罰單。

高雄市217處固定測照設備中，今年1月1日到昨天為止，左營區大中二路、文川路口，今年到昨天為止開了9012件超速罰單，罰款總計破千萬元。

高雄市警察局交通大隊分析，這支位於大中二路、文川路口的測速照相機，限速是60，會有這麼多罰單推測是因為該路段鄰近國十末端，常有用路人一時大意未注意到車速、號誌，就容易超速。

高市警方為提醒民眾，特別在此處設置多面「警52」測速取締標誌、LED限速標誌牌；去年因測照設備故障2到3個月，因此同期僅有4267件，警方粗估總罰款約682萬元左右。