聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄這支測速桿 9個月賺9千張超速罰單
高雄田寮區鹿埔路一支測速照相機，去年光半年就開出9442張罰單，為市庫賺進千萬元，今年這支「退居幕後」，由左營區大中二路、文川路口奪得冠軍，1月到昨天為止，開了9012件超速罰單。
高雄市217處固定測照設備中，今年1月1日到昨天為止，左營區大中二路、文川路口，今年到昨天為止開了9012件超速罰單，罰款總計破千萬元。
高雄市警察局交通大隊分析，這支位於大中二路、文川路口的測速照相機，限速是60，會有這麼多罰單推測是因為該路段鄰近國十末端，常有用路人一時大意未注意到車速、號誌，就容易超速。
高市警方為提醒民眾，特別在此處設置多面「警52」測速取締標誌、LED限速標誌牌；去年因測照設備故障2到3個月，因此同期僅有4267件，警方粗估總罰款約682萬元左右。
據了解，高雄市去年「測速王」是位於田寮區鹿埔路的測速照相機，去年總計超速案件達到1萬5069件，罰款約1800萬元左右，但也因該路段在下坡路段，行車速度容易超過70、80公里，民眾常大意超速，引起批評。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言