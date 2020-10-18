影／桃園洗衣盜偷床單被套？ 警鎖定夾克男釐清

桃園市林姓男子昨晚在桃園區玉山街一家自助洗衣店洗被單被偷，他在臉書「我是桃園人」社群PO文指出，「真的讓我遇到洗衣大盜」，他是洗床單被套，這個人也要偷，「真的大開眼界」。林男的社群PO文貼出，引起網友熱議討論。

警方今天下午表示，林男尚未報案，警方根據貼文，主動前往洗衣店了解清況，調閱監視器掌握1名戴深色帽、身穿白色夾克男子特徵，警方請林男完成報案手續之外，亦將通知該白色夾克男子到案說明，釐清案情。 桃園市林男在臉書社群PO文在自助洗衣店洗麻單被套遭疑似白色夾克男子偷竊，警方主動到洗衣店了解。記者曾增勳／翻攝 桃園市林男在臉書社群PO文在自助洗衣店洗麻單被套遭疑似白色夾克男子偷竊，警方主動偵辦。圖／翻攝自臉書「我是桃園人」社群 桃園市林男在臉書社群PO文在自助洗衣店洗麻單被套遭疑似白色夾克男子偷竊，警方主動偵辦。圖／翻攝自臉書「我是桃園人」社群