影／桃園洗衣盜偷床單被套？ 警鎖定夾克男釐清
桃園市林姓男子昨晚在桃園區玉山街一家自助洗衣店洗被單被偷，他在臉書「我是桃園人」社群PO文指出，「真的讓我遇到洗衣大盜」，他是洗床單被套，這個人也要偷，「真的大開眼界」。林男的社群PO文貼出，引起網友熱議討論。
警方今天下午表示，林男尚未報案，警方根據貼文，主動前往洗衣店了解清況，調閱監視器掌握1名戴深色帽、身穿白色夾克男子特徵，警方請林男完成報案手續之外，亦將通知該白色夾克男子到案說明，釐清案情。
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