外送員踢壞客戶門 外送平台：譴責並暫停合作關係

台中市一名foodpanda外送平台的外送員15日深夜送食物到市區一棟舊式5樓公寓時，不知為何進入一樓大門時竟飛踢踹門，住戶隔天發現門壞了，經調閱監視影才知是外送員猛力踹門所致。foodpanda下午回應對外送員行為予以譴責，並暫停合作關係。

foodpanda公關人員回覆記者詢問時說：「平台對此不理性的行為予以譴責，為維護服務品質，我們將暫停與該名外送夥伴的合作關係」。

公關人員同時指出，對於這名外送員為何會踹門，公司同時也進行了解中，但對於若進入司法程序，外送員須對自己的行為負責，公司則配合司法調查。她強調，foodpanda有上萬名外送員，相信這只是極少數的個案，而且公司了解外送員每天面對客戶需要有良好的情緒管理，因此經常會發送管理情緒的小提醒給外送員，希望做好個人情緒管理。