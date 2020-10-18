台中七期豪宅妙齡女墜樓 友人目睹坐窗邊拉她不及

台中市西屯區市政路的豪宅大樓今天下午1時許，傳出有妙齡女子墜樓的意外，女子疑從15樓陽台墜落，女子墜落在該豪宅的中庭，警、消到場時，女子已臟器外露，明顯死亡，救護人員未將她送醫，直接交由警局鑑識人員釐清案發經過，據查，女子租在該棟豪宅，現場遺有藥物，無外力破壞、打鬥痕跡，初步排除外力介入，詳細案情有待後續釐清。

據查，柯姓女子（29歲）經營化妝品網拍事業，租屋在西屯區市政路的一棟豪宅15樓，近來心情不佳，她的閨密因擔心，最近搬至柯租屋處，與她同住，但今天下午1時許，柯的女友人發現她坐在窗戶陽台，女友人要過去拉她時，柯女已墜落到豪宅中庭，嚇得柯女的女性友人趕緊報警。

台中市消防局勤指中心在今天下午1時30分獲報，黎明消防分隊趕到現場時，女子已倒臥在一樓，臟器外露，明顯死亡，救護人員聯絡警方到場處理。

台中市第六警分局市政所獲報後，通知鑑識人員到場採證，在屋內發現藥物，租屋處也無外力破壞、打鬥痕跡，現場沒留遺書，初步排除外力介入，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。