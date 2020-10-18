攔停計程車起口角 男子遭圍毆不提告

高雄市新興區七賢二路上某間知名舞廳，今清晨傳出鬥毆，一名蘇姓男子疑因與他人起口角，遭人持棍毆打，蘇當場血流滿面，雙方在打完後，在警方趕到場前做鳥獸散。警方事後循線找到蘇男，蘇坦承因攔停計程車與人結怨，受傷後自行就醫，未提出告訴。

據了解，今天清晨6時許，44歲蘇男疑似在知名舞廳店內，因攔停計程車問題嘴上不停碎念，疑因這原因引起附近包廂內的其他客人不滿，便有3到4名男子圍毆蘇，其中還有2人持棍棒毆打。

蘇一路逃到店外，一旁的友人還有舞廳員工不斷大喊「好了啦」、「拜託」要勸架，蘇一路逃到店外，雙方被拉開後，隨即各自做鳥獸散離開現場。

現場民眾見狀趕緊報案，轄區警方新興分局獲報後趕往現場，已無鬥毆情事，警方後續立即循線找到蘇男家中，這時蘇已自行就醫，沒有生命危險。

蘇坦承遭毆，並說自己因酒醉，與他人發生衝突，遭對方持棍棒毆打，但他並未提出傷害告訴，也不追究。