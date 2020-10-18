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台南地震鹽水天花板塌陷 一家3口逃過一劫
台南東山山區昨晚連續3起淺層強震，嚇壞不少居民，在鹽水區一戶人家在昨晚11點5分發生地震時，一樓磚造平房塌陷，幸無人受傷，屋主驚魂未定，已婉謝市府社會局安置，全家將暫住妻子娘家。
受損的房屋位於鹽水區坔頭港里，為1樓磚造平房，當時何姓夫婦、與就讀大學女兒都在家，因所幸屋頂塌陷而受傷，3人看到家園慘況嚇傻，直呼太可怕了。
台南市政府社會局、鹽水區公所今天上午都派員前往探視，經查，一家人在當地租屋，屋齡應有30年，多年前屋頂曾翻修，社會局表達協助安置，何姓民眾婉拒，表示將暫時回下營區妻子娘家居住。社會局說，後續有租屋需求將協助。
鹽水區公所說，何家非福利戶，屬一般家庭，平常工作在下營區經營蘭花園，戶籍亦也設於下營區，經初評無經濟陷困，暫無需社福資源協助，未來有租屋需求，將與下營區公所協助。
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