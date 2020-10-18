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造船廠上架貨船冒煙起火點難找 船舷「開口」以利救援
基隆市中正路一家民營造船廠今天傳出火警，一艘上架整修的貨船起火冒煙。消防人員抵達時，廠方指人都已逃出。考量船艙內空間狹窄，路徑難行，消防員與廠方溝通後，在船舷切割出破洞以利灌救，1個多小時後將火撲滅；起火原因由消防局火災調查科人員鑑識中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10時20分接獲報案，指在正濱漁港旁的一家造船廠起火冒煙，立即派遣信二、中正、信義分隊共8車21人及快速救援隊趕至現場。
消防人員到場時發現，火場是廠內一艘上架的貨船，船體不斷有煙冒出，立刻布線灌救。由於船艙空間狹窄，且路徑曲折，不利救援，消防員一路灑水降溫，但因難以訊速找出起火點，無法射水壓制火勢。
消防人員與廠方溝通後，決定破壞船體，由廠方工人切開船舷，協助消防隊員找到起火點，控制火勢並撲滅。這起火警未造成人員傷亡，火災調查科人員已到造船廠調查起火原因。
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