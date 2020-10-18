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廟會放煙火致九如倉庫起火？ 消防：待調查

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東九如鄉昨天晚上驚傳火警，位於九龍路上一間由豬舍改建成三格鐵皮倉庫，不明原因突然起火，停靠在一旁的轎車也遭到大火延燒毀損，消防獲報後趕抵現場，共出動10輛各式消防車與22消防人員前往，經搶救火勢於一個小時撲滅。所幸過程中無人傷亡，由於事發當時附近正在舉辦廟會，因此，有不少網友揣測火警可能是施放煙火釀禍，不過，警消仍在調查釐清中。

這起火警發生於昨天晚上7時許，位於屏東九如鄉九龍路上一間由豬舍改建成三格鐵皮倉庫，不明原因起火，火勢迅速蔓延，就連停靠在建築旁的轎車也遭到波及，一旁民眾見狀立刻通報警消協助。

警消獲報後，分別出動10輛各式消防車與22消防人員於7時趕抵現場，火勢於8時30分撲滅，初步調查該倉庫並無人居住，除堆放在倉庫內的雜物與一旁的轎車遭燒毀，並無造成任何傷亡。

火警消息傳出後，有不少網友認為可能是煙火釀禍並表示，「更瞎的是，消防車在救火，主持人還是繼續主持下去根本就沒有想要把活動給中斷，鞭炮一樣照放根本就毫不在乎！」「一個廟會文化，不須要多熱鬧，簡單傳統就好，現代人，都要面子，比誰更有錢，誰放的鞭炮多，陣頭多，往往產生意外」、「再亂放煙火，警察消防也不管，這下真的旺到燒起來了」。

記者今天試圖連繫該廟人員，但廟內空無一人。警方也到遶境申請人家裡查訪未果，目前無法得知起火與廟會的關係。消防火調科也已著手調查。

警消獲報到場，並在一個小時內撲滅火勢。記者陳弘逸／翻攝
警消獲報到場，並在一個小時內撲滅火勢。記者陳弘逸／翻攝
火災消息傳出後，不少網友認為這起火警與廟會煙火有關。圖／取自屏東小鎮資訊臉書
火災消息傳出後，不少網友認為這起火警與廟會煙火有關。圖／取自屏東小鎮資訊臉書
火災消息傳出後，不少網友認為這起火警與廟會煙火有關。圖／取自屏東小鎮資訊臉書
火災消息傳出後，不少網友認為這起火警與廟會煙火有關。圖／取自屏東小鎮資訊臉書
屏東九如鄉位於九龍路上一間鐵皮倉庫，昨晚傳出火警。記者陳弘逸／翻攝
屏東九如鄉位於九龍路上一間鐵皮倉庫，昨晚傳出火警。記者陳弘逸／翻攝

屏東

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