影／外送員飛踢踹壞門 住戶想了解：到底那裡不滿

台中市一名foodpanda外送平台的外送員15日深夜送食物到市區一棟舊式5樓公寓時，不知為何進入一樓大門時竟飛踢踹門，住戶隔天發現門壞了，經調閱監視影才知是外送員猛力踹門所致，因為向外送平台反映未得回應，住戶將影像貼上公司的臉書粉絲頁，同時也向警方報案，要求理賠。

這則事件貼出後，引起網友激烈討論，許多網友認為公司就是要求外送員必須把東西送到指定樓層或地點，外送員再怎麼樣都不該踹門，但也有網友認為「大多數的人是會下來拿的」、「也要體恤他可能車上還有其他食物要送，萬一被拿走呢，然後還要擔心被檢舉風險～」。

一名女網友說「你自己選擇的工作，工作的範圍內應該做到的事情，都不該覺得客人應該要體諒、應該要下來、應該要怎樣怎樣⋯因為這是你自己選擇的工作，不需要任何人體諒」。

據貼文者Steven Chao的妻子湯小姐說，事實上並不是他先生叫的餐，而是當發現公寓的門壞了無法上鎖，住戶們才調了監視器，發現有外送員踢門情形。但經向其他住戶和把房子出租的房東了解，都未查出是那一層住戶或是那一名房客叫的餐，不了解到底發什了什麼事？

湯小姐說，不知道這名外送員為什麼心情這麼不好，而壞掉的門已無上鎖，加上foodpanda至今無回應，所以才會選擇把事情貼上臉書，希望foodpanda看到，給個說法，並對外送員加以輔導；另也有住戶已經報警，將控告外送員毀損並要求賠償。