新竹男深夜打麻將突倒下 119隔空指導友人CPR挽一命

新竹縣一名53歲男子，15日深夜與朋友打麻將時突然低頭倒下，在場友人即打119求救，新竹縣政府消防局勤務指揮中心執勤員侯志穎根據描述，懷疑患者極可能已經心肺功能停止，當機立啟動線上指導心肺復甦術（CPR），待救護人員到場接手後，施以電擊並繼續CPR，患者也在後送醫成功保住一命。

「請把你的左手掌根放在朋友的胸骨上，再把右手放在你的左手上，開始按壓。」報案人林姓男子跟著侯志穎的指令，開始一下、一下的幫患者CPR，同時要求另外2名友人，分別到門口等待救護車以及聯絡家屬。

山崎消防分隊在報案4分鐘後抵達現場，為患者評估後發現呼吸呈現瀕死呼吸，除了立刻接手CPR，並貼上自動體外電擊器（AED），並給予氧氣治療。AED偵測出患者為致命性的VF心率，立即電擊並繼續CPR。

消防人員在患者接受一次電擊後的CPR時，就有感覺到他有呼吸，量測脈搏有明顯跳動，便趕快將患者搬運至擔架床、上救護車，送醫院治療，送醫途中，患者發出呻吟聲，並開口詢問「發生什麼事？怎麼會在救護車上？」

東元醫院副院長林鎮宇指出，男子到院後，急診室立刻會診心臟內科醫師，經緊急檢查評估後判斷是冠狀動脈阻塞，並在16日凌晨2點10分成功完成心導管手術。而報案人第一時間為患者操作CPR、救護人員即時給予電擊，是患者能夠順利從鬼門關前走出的關鍵因素。

報案人林男想起當時情況仍心有餘悸，他表示，之前曾跟著擔任護理人員的女兒學習CPR，公司每年也會請消防隊教導相關課程，但當朋友倒在眼前時，還是不知所措，幸好跟著119人員的口令，慢慢的恢復記憶，也很高興能發揮所學，日後有機會也想加入消防隊的救護義消，拯救更多生命。