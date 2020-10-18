高雄知名舞廳前等計程車起口角遭毆 警方積極查案

高雄市蘇姓男子今清晨在新興區某間知名舞廳附近，因與舞廳內酒客發生衝突，遭到對方毆打，導致頭部受傷，警方獲報後到場，雖未發現有鬥毆情事，但隨即前往蘇男家中，釐清案情。

今天清晨6點多時，高雄市警方獲報，在七賢二路上一間知名舞廳前，因有男客在等候計程車時喧囂，發生一起鬥毆事件，但在警方到場時，雙方皆已離去。

警方事後循線找到被打的蘇男（44歲）家中，蘇男聲稱，因不勝酒力，與店內酒客發生口角衝突，對方便持持棍棒毆打，頭部才會受傷，後自行就醫包紮後無大礙。目前警方仍持續深入追查以釐清案情。

轄區警方新興分局強調，酒店一定要做好自主管理，勿讓酒客在酒店內任意滋事，若酒店內部管理未做好，警方定強勢介入，避免不法情事再度發生。

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