聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄知名舞廳前等計程車起口角遭毆 警方積極查案
高雄市蘇姓男子今清晨在新興區某間知名舞廳附近，因與舞廳內酒客發生衝突，遭到對方毆打，導致頭部受傷，警方獲報後到場，雖未發現有鬥毆情事，但隨即前往蘇男家中，釐清案情。
今天清晨6點多時，高雄市警方獲報，在七賢二路上一間知名舞廳前，因有男客在等候計程車時喧囂，發生一起鬥毆事件，但在警方到場時，雙方皆已離去。
警方事後循線找到被打的蘇男（44歲）家中，蘇男聲稱，因不勝酒力，與店內酒客發生口角衝突，對方便持持棍棒毆打，頭部才會受傷，後自行就醫包紮後無大礙。目前警方仍持續深入追查以釐清案情。
轄區警方新興分局強調，酒店一定要做好自主管理，勿讓酒客在酒店內任意滋事，若酒店內部管理未做好，警方定強勢介入，避免不法情事再度發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言