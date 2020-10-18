醉後胡言亂語亮刀威嚇 連20年老鄰居也受不了報警
新北市五股區1名45歲李姓男子昨晚10時許已經喝得酩酊大醉，跑去找鄰居機車行聊天，卻胡言亂語像是來搗亂的，話不投機引發口角，李男氣呼呼回家拿了把水果刀折返嗆聲，即使是相識20年的老鄰居也受不了他這樣鬧，只好報警抓人。
此案發生在五股區凌雲路一段巷內，據了解，李男醉醺醺衝著機車行鄭姓老闆，跳針式胡言亂語，大意似乎在抱怨：「你都對某某人比較好，對我比較差。」鄭男實在聽不懂他想表達什麼？雙方引發口角糾紛。
深夜巷內吵鬧驚動鄰居圍觀，甚至錄影上傳社群媒體。後來李男還回家拿了把水果刀折返繼續嗆聲，鄭男告知已經報警，且機車行店內有監視器攝影存證，李男才棄械逃逸。隨後警方趕抵，到他家裡把李男帶回偵詢，依恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。
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