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幫未見過面「網路老婆」還債 渴求愛情單身男險遭詐
桃園市蘆竹竹區65歲單身彭姓男子在LINE通訊軟體交往「小琴」半年相談熟稔、未曾見面，彭男卻誤為找到真愛視為「老婆」，小琴日前自稱在酒店上班積欠治裝費24萬元，哀求彭男還債，酒店要求還錢否則不利，彭男擔心小琴安全，前天到銀行臨櫃辦理無摺存款，行員警覺通報，警方勸說無效，查證該帳號「警示帳號」給吳男看，彭男才驚覺險些被騙，感謝警方的「雞婆」。
桃園市日前相繼發生中老年人遭詐騙集團打愛情、親情牌鎖定詐騙，桃園區64歲吳姓男子接到「外甥女」手機說要送禮及更換電話，吳男不疑，未料隔日「外甥女」以做網路生意，支票軋銀行交換貨款來不及，急需現金21萬元，吳男疼愛「外甥女」不疑有他，前天到銀行匯款，行員警覺通報，警方要求以外甥女原手機查詢後，阻止詐騙，吳男險些失金感謝警方。
警方今天上午說，透過通訊軟體甜言蜜語針對單身年長民眾愛情詐騙，或接到來路不明電話自稱是子女或晚輩，不報姓名、還反問「知道我是誰嗎」及要求匯款，很常見的詐騙手法，民眾卻一再被騙，尤其呼籲年長民眾，遇有疑慮或不明電話應報警求證，或撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免錢財損失。
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