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影/北巿女駕駛沒打方向燈搶道 小黃減速不及撞上2人傷
今天早上8時18分，台北市鄰近師大校門口的和平東路、金山南路口發生一起計程車撞轎車車禍。一輛由陸姓女子（29歲）駕駛的黑色轎車經過路口後，因未打方向燈就要彎進內側車道，原本在內側車道後方的計程車疑似車速原本就快，一時來不及減速，先擦撞轎車後，又撞上中央分隔島的號誌燈杆，計程車因此轉了一大圈，以逆向方式停在馬路上。
黑色轎車被撞後隨後又擦撞公車，不過轎車及公車上的駕駛都沒有受傷，計程車上的張姓駕駛（58歲）意識清楚，肩頸受傷、左小腿骨折，送馬偕醫院急救；童姓女乘客（童女、38歲）同樣意識清楚，但左大腿粉碎性骨折及多處擦挫傷，送台大醫院急救。
車禍發生後，由於計程車逆向停在馬路上，因此一度以為計程車逆向肇事，不過轄區警方調閱監視器畫面後，已初步釐清事發經過。
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