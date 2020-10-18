晨泳意外 七旬翁花蓮水源地溺水送醫不治

花蓮縣一名73歲邱姓男子，今晨到花蓮縣水源地砂婆礑溪游泳，不明原因溺水，其他晨泳者發現趕忙將他拉起，其中一名婦人騎腳踏車到有訊號處報案。消防人員獲報趕到，發現已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，全案將報請檢察官相驗。

事發地點水源地砂婆礑溪位於秀林鄉水源村，是在地戲水勝地，但也不時傳出溺水事故。今天上午7時許，一同晨泳者發現邱姓男子在第二攔砂壩處好像卡住了，手腳都未划動，靠近才發現他溺水，趕緊將他拉上岸，因當地訊號不佳，民眾騎腳踏車到有訊號的地點再打電話求救。

花蓮縣消防局上午7時27分獲報，由自強分隊派員趕往，15分鐘後抵達現場，邱姓男子已經沒有呼吸心跳，消防人員持續對他做心肺復甦術，並搬上救護車，上午8時4分送抵花蓮慈濟醫院，但急救半小時仍宣告不治。