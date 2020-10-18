台中商人開600萬凌志 疑恍神衝停車格撞2車

台中市李姓商人今天凌晨零時許駕駛新車價600萬的Lexus行經北屯區祥順路、軍福七路時，疑因精神不濟，直接衝撞停放在路旁停車的一輛休旅車、一輛轎車，其中休旅車成夾心餅乾，車頭、車尾都被撞到凹陷，警方獲報到場時，李辯稱精神不濟。經警方酒測，李無酒精濃度反應。李向警方表示，車子有保險，會負起賠償責任。

據查，李姓商人（33歲）今天凌晨與朋友聚會完，駕駛新車要價600萬的Lexus LS600hl 去買宵夜，行經北屯區祥順路近軍福七路時，李疑精神不濟，直接衝撞路旁的一輛休旅車與轎車，李車先撞白色休旅車車尾後，休旅車因巨大衝擊力，再追撞前方的轎車車尾，休旅車因成夾心餅乾，車頭、車尾都凹陷受損，全案共造成三輛轎車毀損。

第五警分局交通分隊獲報到場，查出李並無酒精濃度，李辯稱一時恍神才會釀禍，還解釋車子有保險，後續會處理。