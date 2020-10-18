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影／國道10號旗山末端闖紅燈釀禍 2車6人受傷
今天凌晨5點左右，陳姓男子開車從高雄市區返回旗山，在國道10號高速公路末端闖紅燈穿越馬路，當場撞上另輛由旗山往屏東里港方向行駛的轎車，兩車碰撞導致6人送傷送醫，所幸傷勢無大礙。警方表示，兩車駕駛人均未喝酒，肇事原因還要進一步釐清。
警方指出，凌晨5點左右，陳姓男子（20歲）從國道10號公路下達旗山出口，當時號誌燈是紅燈，陳男闖紅燈直行，撞上從旗山往里港方向的劉姓男子（51歲），兩車共6人受傷。
闖紅燈的陳男車上載著4名親友，6 人分送旗山醫院與義大醫院醫治，傷患意識清楚。警方表示，陳男與劉男都沒有喝酒，肇事細節還要進一步釐清，民眾勿因深夜或清晨車少不遵守交通號誌，行經道路路口也要減速慢行，避免車禍事故發生。
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