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「絕不會記錯」卻差了600公尺 中警助粗心青年尋機車
台中市謝姓男子8日晚間將機車停放在台中車站附近停車格後，開心搭火車返鄉放雙十連假，未料10月12日凌晨返回台中時，東區復興路、大智路口遍尋不著自己的機車，誤以為遭竊而向警方報案，所幸警方鍥而不捨地在周邊尋找，在距離謝男所稱的停放地點600公尺外的復興路、台中路口，順利找到謝男的機車，成功化解這場烏龍報案。
台中市第三警分局立德派出所警員朱國彰、林坤達10月12日凌晨5時許接獲謝姓男子（24歲）報案，謝8日晚間將機車停放於東區復興路、大智路口，便前往火車站搭車返鄉，未料10月12日凌晨返回台中卻發現機車不見。
謝姓男子堅稱，他將機車停放於路邊停車格內遭竊，且態度十分肯定，還強調「絕對不會記錯」。
警方謹慎小心求證，先行確認該輛機車無違規遭拖吊情事，再調閱相關系統資料，發現謝機車在連假期間，也查無遭人使用的軌跡，警方判斷遭竊機會不大，便沿著復興路段逐步擴大範圍一一巡視，最後在距離600公尺外的復興路、台中路口，發現機車原封不動地停在咖啡店前，立即通知謝男前往確認，結束了這場烏龍竊案。
謝姓男子到場看到自己機車十分欣喜，非常感謝警方的協助，也為自己的粗心向警方道歉。警方提醒民眾如到外地欲停放汽機車，可隨手拍照記錄地點，不管男女老少均適用，以免停放多時忘記位置，造成自己之不便。
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