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影／輕熟女遇投資詐騙警攔匯款 她驚：怎來那麼快
台中市杜姓輕熟女在13日時，前往北屯區的銀行欲辦理匯款1000美元到境外的帳戶，杜女向行員解釋是要投資海外標的，但行員一聽直覺是詐騙，通知警方到場，警方勸阻杜女不要匯款，當時杜女還回「你們怎麼那麼快就來」，幾番勸說後，杜女才保住血汗錢。
據查，台中市杜姓女子（30歲）在13日上午11時許，前往北屯區文心路段的中國信託銀行，欲辦理境外匯款1000元美金，當行員詢問女子匯款用途時，從回答中察覺有異，因此立即聯繫警方到場瞭解以利協助。松安派出所警員龔財信、余國豪接獲派遣，立即前往銀行阻止女子遭受詐騙。
杜女向警方解釋，她欲匯款到境外帳戶，該筆款項是要用來投資海外標的，並且向警方稱她友人在該投資已有長期獲利，自己想花3萬元買一個夢想，就算賠光了就當作是買一個經驗。
警方不斷勸說，提醒杜女是詐騙老梗，當時杜女還半信半疑說「那今天先不匯款」，並請警方切勿擔心其受騙，而所內一名曾從事銀行行員的員警在旁告知杜女，被騙的機率趨近百分之百，這時杜女才卸下心房，最後更稱讚警方「怎麼那麼快就來」。
龔、余二員取得杜女信任後，也打趣向杜女說，「與被騙走，不如去買個禮物送給自己」，最後杜女才答應警方絕對不會去匯款。
第五警分局長郭士傑表示，此類詐騙手法層出不窮，歹徒常用漂亮的獲利成績來吸引民眾受騙，提醒民眾切勿掉入詐騙集團的圈套，若遇有相關情事，可撥打「165」反詐騙電話詢問。
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