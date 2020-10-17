暖心！小兄妹為省錢只點2碗飯 善心男直接付全額獲讚揚

陳姓婦人帶小孩出門和汽車擦撞，前往派出所作筆錄，讓小孩先到派出所對面小吃店吃飯，小兄妹為省錢只點2碗飯，旁邊有一名善心的陌生男子見狀幫忙支付小兄妹的飯菜餐費，陳婦今天在臉書貼文表示感謝，網友也讚揚。圖／截自臉書社團「彰化人大小事」

陳姓婦人帶小孩出門和汽車擦撞，前往派出所作筆錄，讓小孩先到派出所對面小吃店吃飯，小兄妹為省錢只點2碗飯，旁邊有一名善心的陌生男子見狀幫忙支付小兄妹的飯菜餐費，陳婦今天在臉書貼文表示感謝，網友也讚揚。

在外勞仲介公司任職的陳婦昨晚帶小孩出門吃飯，卻和汽車發生擦撞，陳婦前往彰化縣警察局彰化分局民族派出所作筆錄，陳婦擔心小孩肚子餓，先叫小兄妹去派出所對面的鴨肉飯小吃店吃飯。

小兄妹進入小吃店後，為了省錢，討論後決定只點2碗鴨肉飯，2人討論的過程被一名身穿黑衣的陌生善心男子聽見，男子主動跟店家說要幫忙付鴨肉飯的錢，2名小朋友要加點的話也沒有問題，店家也加碼拿了熱湯跟小菜給小兄妹，告訴他們有大人幫忙付錢，要吃什麼可再加點。

小兄妹吃完飯回到派出所，告訴媽媽剛剛有大人幫忙付錢，陳婦將過程寫下來，貼在「彰化人大小事」臉書粉絲專頁，感謝陌生男子的善心義舉，網友們也留言稱讚男子的行為。

媒體今天找到陳婦，陳婦說明，她們是彰化家扶中心扶助的家庭，平時省吃儉用，小朋友也因此吃的很省，她要感謝男子的愛心，她們一家人雖然不認識那名男子，但真的謝謝他。