獨／惡劣！6寵物貂被棄養公園亂竄 多名好心人擋車抓貂

新北市瑞芳一處小公園，今下午有人發現有6隻寵物貂被裝在一個袋子內，跑出來四處亂竄，疑似遭棄養，多名好心人路過看到幫忙，有人攔，有人抓貂，有人打電話報案。好心人先送到消防分隊，動保處人員到場處理，發現健康情況良好，已帶回安置，將會同警方調監視器追查棄養者，可依違反動保法處3萬到15萬元罰鍰。

張姓網友今天下午在臉書社群「瑞芳大小事」貼文，他說，去辦事情的路上看到一位小姐在趕動物去路邊，本以為是松鼠。一看發覺是貂。他靠近幫忙後才發現不得了，原來是一袋被棄養的貂。

張姓網友表示，感謝幫忙擋車的先生、趕動物的小姐、打電話聯絡的小姐，有你們才能把可愛的小貂順利送至消防隊，愛牠就別棄養。