中市大樓10樓火警救出5人 其中2大2小嗆傷

台中市北屯區興安路社區大樓10樓住宅，今天下午發生火警，火勢與濃煙猛烈，住戶逃亡11樓頂求救，警義消前往搶救，先救出2大2小，接著救出受困於電梯內女子，將受嗆傷的2大2小送醫救治，焚燒面積約10平方公尺，財物損失約新台幣10萬元，起火原因由警方調查。

受傷的分別是母親徐女（31歲）吸入性嗆傷、呼吸道水腫、清醒；舅舅陳男（30歲）吸入性嗆傷、呼吸道水腫、清醒；4歲陳童、5歲陳童，輕微嗆傷、清醒。

台中市消防局今天下午2時50分接獲報案後，2時54分抵達火場，發現起火的住戶一家四人受困於11樓陽台，警義消迅速救出2大2小，4人均嗆傷，經送醫院救治。

受困主因是火勢濃煙一度猛烈，父母（各31歲與30歲）與兩名5歲兒子，不敢貿然穿越起火客廳從大門脫身，被迫往臥房的陽台移動，在11樓陽台呼救，消防員馳抵後，不到10分鐘就協助4人脫困。