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日女將幼女反鎖車內 路人報警化解困境
1名日籍女子將2歲女兒抱上轎車後座，因自己沒及時上車，又把車鑰匙擺在車上，突然轎車中控鎖自動上鎖，身上又無備用鑰匙，與幼女隔窗相望無助。路過民眾發現她手足無措，幫她報警求助，員警才化解她的困境。
這名嫁來台灣的日籍女子日前將轎車停在高雄市鼓山停放在濱海二路，將幼女抱上後座嬰兒座椅後，連同放車鑰匙的提袋也放在嬰兒座椅旁，她沒及時上車，轎車車門自動反鎖，不知如何是好，擔心女兒在車內密閉空間發生危險，路人發覺，趕緊幫她打電話向警方求助。
鼓山警分局新濱派出所警員謝汶哲、陳俊延到場，發現日籍女子正無助地與女兒隔著車窗對望，不知如何是好，了解狀況後，隨即找熟識的鎖匠到場協助才打開車門。
日籍女子顫抖雙手抱出女兒細聲安撫，也頻感謝員警及路人的熱心協助，直說「台灣有濃濃的人情味」。
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